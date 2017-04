Toch geen klooster op Schiermonnikoog

Begin dit jaar presenteerden de leden van het voormalige cisterciënzer trappistenklooster Sion in het Overijsselse Diepenveen de plannen aan de bewoners van het eiland. Het gebouw in Diepenveen werd vanwege de terugloop van het aantal monniken veel te groot.

De bedoeling was om op Schiermonnikoog in de duinen aan de Westerburenweg een modern klooster neer te zetten met een smal oplopende kap van veertien meter hoog.

De bewoners reageerden in eerste instantie gematigd positief. Enige kritiek was er wel, omdat eilanders het idee kregen dat de monniken makkelijker iets voor elkaar konden krijgen dan de bewoners zelf. ’Waarom zij wel, en wij niet’, klonk het. En de kap van veertien meter hoog. Op een eiland met vooral lage bebouwing valt zoiets op.

Voor het klooster was nog geen vergunning aangevraagd. Dat wilden de monniken pas als de eilanders ’overwegend positief’ tegenover de plannen stonden. Volgens zaakwaarnemer Thissen hebben de monniken zich zonder wrok neergelegd bij het feit dat mensen tegen de plannen zijn. „Zij zijn monniken. Dat is in zoverre bijzonder dat ze zeggen: dat ligt kennelijk in handen van God, anders was de weerstand niet gekomen. Dus gaan we de volgende dag welgemoed weer verder. Mijn neiging zou zijn geweest: ga de strijd aan. Zij vinden dat niets, ze zijn lijdzaam.”

Vanuit de kapperszaak waarin de monniken nu wonen, zullen ze gaan broeden op een nieuw plan.

Of dezelfde locatie nog tot de mogelijkheden behoort, weet hun zaakwaarnemer niet. „In eerste instantie hebben ze gezegd dat ze ook de locatie laten varen, maar later hoorde ik van niet. Het bouwplan zelf laten ze in elk geval varen.”

De monniken zelf waren gisteren niet bereikbaar.