Vrouw in Lamborghini rijdt 40 op snelweg

Vandaag, 11:28

ZAANDAM - Een 28-jarige vrouw uit Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar Lamborghini aangehouden op de snelweg A8 bij Zaandam. Ze reed ongeveer 40 kilometer per uur en had door slingeren al paar keer bijna de vangrail geraakt. Ook gingen de remlichten telkens aan en uit.