Moslimkinderen zaal uit vanwege muziek

Bij het evenement ’Discussiëren kun je leren’ in debatcentrum De Balie waren kinderen van meerdere Amsterdamse basisscholen aanwezig. Voorafgaand aan het programma en tijdens een pauze werd er samen gedanst op muziek, maar leerlingen van As-Siddieq verlieten op die momenten de zaal, meldt Het Parool zaterdag. Een leerlinge van de school antwoordde op vragen daarover van de presentatrice dat ze van hun geloof niet naar dans mogen kijken en geen muziek mogen luisteren.

Volgens VVD-raadslid Samira Bouchibti moet de gemeente in gesprek met de school. „Dit is niet normaal en vergroot de segregatie. Deze school sluit zich af. Zo ontstaat een enclave in de samenleving. We moeten normen stellen,” zegt ze tegen de krant.

Onderwijswethouder Kukenheim (D66) zegt het jammer te vinden dat de kinderen niet mee mogen doen aan zang en dans. Wel vindt ze het goed dat de school meedoet aan het evenement. Volgens haar is het aan de onderwijsinspectie om te onderzoeken of de school genoeg aandacht geeft aan burgerschap.

Een woordvoerder van de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam, waaronder As-Siddieq zegt tegen Het Parool dat er geen sprake is van segregatie. Ze doen aan dit soort dingen mee, „maar we doen dit met behoud van onze identiteit,” klinkt het. Volgens de woordvoerder is muziek niet verboden in de islam, maar doen jongens en meisjes dit meestal gescheiden. „Wij bereiden onze leerlingen voor om deel uit te maken van de samenleving en het is de keuze van het kind wat het wel en niet doet.”