Congreskwestie Veldhoven ’perfect’ afgerond

Vandaag, 12:14

VELDHOVEN - De kwestie met de Eritreeërs die vergeefs naar een afgelast meerdaags congres in Veldhoven kwamen, is volgens de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag rustig afgerond. De honderden congresgangers werden met bussen naar verschillende locaties gebracht om daar de nacht door te brengen en vervolgens hun eigen weg te gaan. Ze hebben allemaal „perfect” meegewerkt, aldus de politie. Een klein aantal koos meteen al zijn eigen pad.