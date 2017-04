premium

Dode bij ongeluk Valberg

Vandaag, 11:53

VALBURG - Een 26-jarige man uit Heteren is in de nacht van zaterdag op zondag verongelukt op de snelweg A50 bij Valburg (Gelderland). Een voorbijganger zag in een sloot naast de snelweg een bestelbus liggen en waarschuwde de politie. Agenten die vervolgens bij de bestelbus aankwamen, zagen dat de bestuurder was overleden.