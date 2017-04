Artis-familie uitgebreid

De eerste bezoekers van de Amsterdamse dierentuin hebben moeder en dochter al bekeken. Er was tussen 14 en 15 een bezoekuurtje. Artis stelt het giraffenverblijf ook maandag een uurtje open. Langer is momenteel niet goed voor de babygiraffe.

Het wachten voor het grote publiek is op het moment dat de kleine naar buiten mag. Dat hangt af van het weer en hoe het met de babygiraffe gaat. De verzorgers denken dat het al over een paar dagen mag.

Overigens krijgt het giraffenmeisje geen naam voor het publiek. Artis wil de dieren niet humaniseren. Namen geven is iets voor huisdieren. Overigens hebben de verzorgers onderling wel een naam voor de nieuwe giraffe, omdat zij zo weten over welk dier zij het hebben.

Netgiraffe

In Artis lopen nu elf netgiraffen, zoals de dieren officieel heten, rond. Artis neemt deel aan het Europese fokprogramma en heeft al giraffen sinds 1856.

Begin 2017 sloeg het International Union for Conservation of Nature (IUCN) alarm dat het slecht gesteld is met de netgiraffen in het wild. In Noordoost-Afrika (Kenia, Eritrea en Somalië) leven er nog maar 8661 dieren, terwijl het aantal 25 jaar geleden tussen de 36.000 en 47.750 bedroeg. De afname heeft te maken hun habitat dat landbouw, verstedelijking en verwoestijning kleiner wordt. Ook stroperij en oorlogen eisen hun tol voor het leefgebied van de giraffen.