Toen was het de op twee na warmste kerst ooit gemeten met 11,7 graden op eerste kerstdag en 11,8 op tweede kerstdag, aldus Weeronline. Het is pas de negende keer sinds 1901 dat Pasen kouder verloopt dan kerst. Bijzonder is dat het al de vierde keer is in zes jaar. 2012, 2013 en 2016 gingen dit jaar voor.

Negen jaren waarin Pasen kouder was dan kerst, op basis van de gemiddelde maximumtemperatuur (°C) van 1e en 2e kerstdag en 1e en 2e paasdag. De temperatuur van Pasen 2017 is gebaseerd op de huidige verwachting.

Zachte kerstdagen

Dit komt vooral door het feit dat kerst de laatste jaren telkens bijzonder zacht verliep. Acht van de negen jaren waarin de spreuk “Pasen kouder dan kerst” opgaat kenden een bijzonder zacht verloop van de voorgaande kerst. Op de vijf warmste kerst-edities volgde een koudere Pasen. In 1982 was kerst slechts iets te zacht, maar verliep Pasen 1983 flink koud en kwam de temperatuur net een fractie lager uit dan met kerst.

Voorafgaand aan Pasen 2016 noteerden we in december 2015 de warmste kerst ooit gemeten met een bizar gemiddeld maximum van 14,2 graden (14,0 graden op eerste kerstdag en 14,4 op tweede kerstdag). Pasen kende vorig jaar een normale temperatuur van 13,1 graden, maar was desondanks toch kouder dan kerst. Overigens ging de aandacht vorig jaar vooral uit naar de paasstorm die tweede paasdag over ons land raasde.

Pasen enkele graden kouder dan kerst

In 2013 was het maar liefst 4,1 graden kouder dan met kerst. Pasen verliep dan ook erg koud met een gemiddeld maximum van 5,9 graden. Daarmee was het de op een na koudste Pasen ooit gemeten. Ook in andere jaren was het verschil tussen Pasen en kerst enkele graden, door de combinatie van een zeer zachte kerst en een behoorlijk koude Pasen. De koudste Pasen ooit in 1964 kende een gemiddeld maximum van 4,2 graden. Doordat kerst 1963 met 3,7 graden nog wat kouder verliep komt deze niet voor in de lijst met jaren waarin Pasen kouder dan kerst was.

Verloopt kerst enkele graden te koud dan is het statistisch gezien niet mogelijk dat Pasen kouder dan kerst wordt. Bij een normale kersttemperatuur van 6 graden is de kans op een koudere Pasen uitermate klein. “Pasen kouder dan kerst” zegt dus duidelijk heel veel over hoe bijzonder warm het was met kerst en veel minder over hoe koud het met Pasen is.

Het weerbeeld tijdens deze Paasdagen

Zondagavond neemt de buiigheid af en is het op veel plekken een tijd droog. Vannacht blijft het op een enkel buitje na in het noorden en midden van het land droog. In het zuiden van het land kan het af en toe regenen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het westen van Zeeland en 2-4 graden in het noorden en oosten. Aan de grond kan het zeer lokaal licht vriezen.

Maandag, tweede paasdag, start op veel plaatsen bewolkt, maar vooral in het noorden en westen zijn ook opklaringen mogelijk. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe en de meeste buien zijn opnieuw voor het oosten en noorden van het land. Hierbij is wat hagel of een klap onweer niet uitgesloten. Het (zuid)westen heeft overwegend droog weer met redelijk wat zon.

Matige wind maandag

De wind is maandag meest matig en waait uit het noordwesten tot noorden. Aan zee is de wind soms vrij krachtig, windkracht 5. Met 9 graden op de Wadden tot hooguit 11 in het zuiden is het vrij koud voor de tijd van het jaar.

Maandagavond trekken nog enkele buien over het land en in de nacht naar dinsdag hebben de kustregio’s kans op een bui. In het binnenland zijn er opklaringen en koelt het af tot rond het vriespunt. Daarbij vriest het aan de grond op grote schaal. De volgende nachten verlopen nog een stuk kouder.