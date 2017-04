Het bouwwerk in Dijkerhoek is zo’n twintig meter hoog. Er is weken aan gewerkt. Het spektakel trekt veel toeschouwers. Ook op andere plaatsen zijn zondagavond paasvuren ontstoken.

Paasvuur in Holten. Foto: AS Media

Paasvuur in Westerhaar. Foto: GinoPress B.V.

Paasvuur in Elsloo. Foto: GinoPress B.V.