Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Koerden: fraude met Turkse stembiljetten

40 min geleden

DEN HAAG - De Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan (DemNed) vermoedt dat er zwaar fraude is gepleegd met stembiljetten bij het Turkse referendum. „Blancostemmen zijn achteraf onterecht als ja-stemmen gestempeld, dat is fraude. Dit was geen eerlijke strijd”, zegt een woordvoerder van de raad.