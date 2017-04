Rond 20.45 uur vielen de mannen door het dak van de woning aan de Gerard Doustraat heen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de twee wilden inbreken in de woning.

Naast ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. De nabije omgeving werd tijdelijk afgesloten.