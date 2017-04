Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Foto: AS Media

Meisje raakt zwaargewond na val van hoverboard in Reuver

Gisteren, 23:28

REUVER - Een meisje is zondagavond van een hoverboard gevallen op de Sportlaan in het Limburgse Reuver. Ze raakte hierbij zwaargewond. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.