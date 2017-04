Doelwit liquidatie stopt als assistent-trainer bij ODIN’59

De trainer werd in oktober opgewacht bij de voetbalclub door een aantal leden van een Antilliaanse bende uit de Bijlmermeer. Bendeleden hadden de trainer ook al eens eerder opgewacht, aldus Het Parool.

In eerste instantie had de trainer ontkend het doelwit te zijn van een liquidatie. Later liet hij weten dat zijn banden met topcrimineel Mink K. aanleiding voor een moordpoging konden zijn.

’Altijd eerlijk geweest’

Volgens ODIN’59 neemt de assistent-trainer afscheid vanwege alle commotie in de media. „De assistent-trainer (red.) is richting het ODIN’59-bestuur altijd open en eerlijk geweest over zijn verleden. Hij geeft aan dat hij de ontstane commotie rondom zijn persoon betreurt. Het is nimmer zijn bedoeling geweest om de club in diskrediet te brengen. Hij hoopt met zijn besluit dat de rust zo spoedig mogelijk wederkeert.”