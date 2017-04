Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Woning in Roosendaal beschoten

Gisteren, 23:59

ROOSENDAAL - Een woning aan de Diepenberg in Roosendaal is zondagavond meerdere malen beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. Vooralsnog is er niemand opgepakt.