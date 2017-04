premium

Turkse Nederlanders in de rij bij het stemlokaal voor het Turks referendum in de Amsterdam RAI. Foto: ANP

Turkse Nederlanders stemden massaal ’ja’

19 min geleden

ANKARA - Een grote meerderheid van de Turkse Nederlanders die hun stem uitbrachten in het referendum over de Turkse grondwet heeft ’ja’ aangevinkt in het stemhokje. Toen bijna alle stemmen waren geteld, bleek dat 70 procent van de mensen die in Amsterdam, Rotterdam en Deventer naar de stembus gingen zich achter uitbreiding van de presidentiële macht schaarde. Turkse media publiceerden zondagavond de voorlopige resultaten.