Woningen ontruimd na plofkraken

34 min geleden Redactie

DOETINCHEM - In Zevenhoven (Zuid-Holland) en in Doetinchem (Gelderland) zijn maandagochtend woningen ontruimd na plofkraken op geldautomaten. De daders van de plofkraak in Zevenhoven werden voortijdig betrapt, maar die in Doetinchem lukte wel en richtte veel schade aan.