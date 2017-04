Verkeersdrukte tweede paasdag valt reuze mee

Winkelend publiek in woonboulevard Alexandrium in Rotterdam. Een uitje naar de meubelboulevard tijdens Pasen is voor veel Nederlanders traditie geworden.

Het strand, meubelboulevards, attractieparken en de Keukenhof zijn favoriet. Het bloemenpark verwelkomde dit paasweekend 150.000 bezoekers.

Door een combinatie van terugkerende vakantiegangers en mensen die er een dagje op uittrekken werd verkeersoverlast gevreesd.

Bij fraai weer willen mensen volgens hem op tweede paasdag zo lang mogelijk van de zon genieten; ze gaan dan pas laat huiswaarts. ,,Omdat het nu niet overal mooi weer is, verwachten we dat mensen meer verspreid over de dag de weg op gaan. Maar die drukte kan in de loop van de middag natuurlijk alsnog komen'', zei een woordvoerder van de ANWB.