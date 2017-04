premium

Klaver terug aan formatietafel

16 min geleden

DEN HAAG - De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan dinsdag door met Jesse Klaver. De GroenLinks-voorman verontschuldigde zich afgelopen woensdag omdat zijn moeder met spoed in het ziekenhuis was opgenomen, maar is dinsdag weer van de partij. De toestand van Klavers moeder is wel nog steeds zorgwekkend, liet zijn woordvoerder weten.