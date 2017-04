Gezellig druk in attractiepark, maar wel koud

Voor een aantal parken is het seizoen dit paasweekend officieel begonnen. Exacte bezoekersaantallen kan Van Till niet noemen; ze heeft een belrondje gedaan waaruit blijkt dat voor de meeste parken het aantal bezoekers ,,volgens prognose of beter'' is.

De wachtrijen zijn nog te overzien. Foto: ANP

Zondag, eerste paasdag, was het weer niet echt fraai en maandag is het zonnig maar vrij koud, aldus de voorzitter, zelf directeur van Walibi Holland. ,,Maar we mogen zeker niet klagen. Het was niet echt mooi strandweer en dat pakt vooral goed uit voor Duinrell en Madurodam in Den Haag.''