Jongen tart machiniste met levensgevaarlijk actie

1 uur geleden

EMMEN - Een machiniste is zich afgelopen weekeinde rot geschrokken van een bizarre actie van een jongen op het spoor. De jongen van een jaar of tien was volgens haar op het spoor gaan staan toen zij er met de trein aankwam. Zijn vriendjes en vriendinnetjes keken toe hoe hij op het laatste moment aan de kant sprong. De vrouw had er een slapeloze nacht van. De machiniste stuurde op Facebook een open brief aan het jongetje. Vervoersbedrijf Arriva heeft bewondering voor een actie.