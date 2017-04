Europa bezorgd over uitslag Turks referendum

Turkse kiezers stemden tijdens het referendum met nipte meerderheid voor het uitbreiden van de presidentiële bevoegdheden. Volgens Koenders geeft de uitslag aan dat de bevolking verdeeld is.

,,Net als de Hoge Vertegenwoordiger van de EU en de secretaris-generaal van de Raad van Europa roep ik Turkije op de aanbevelingen van de Raad van Europa, waar Turkije lid van is, op te volgen'', stelt Koenders. Die hebben betrekking op de zorgen over de sterke concentratie van macht in één hand die gevolgen kan hebben voor de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Turkije.

Doodstraf

Koenders stelt ook dat de invoering van de doodstraf via een eventueel nieuw referendum een breuk zou zijn met de Europese waarden. Koenders: ,,We staan in contact met onze Europese partners. Samen met hen zullen we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en het gesprek met Turkije hierover moeten aangaan'', aldus Koenders. Hij is op dit moment in Tirana, de hoofdstad van Albanië, waar hij met onder meer de Duitse collega Gabriel overlegt over de uitslag van het Turkse referendum.

Breuk met Europese waarden

Ook Parijs reageerde kritisch op het voornemen van Erdogan over een mogelijk nieuw referendum voor de herinvoering van de doodstraf. „De Turkse regering is verplicht in lijn met de Europese waarden en verplichtingen een open dialoog met alle delen van de samenleving te voeren”, zo viel te lezen in een verklaring die de Franse regering maandag deed uitgaan. „De organisatie van een referendum over de doodstraf is een breuk met de Europese waarden.

De Europese Commissie „neemt kennis van het resultaat van het referendum in Turkije.” De praktische invoering van de aangepaste grondwet „zal worden beoordeeld in het licht van Turkije’s verplichtingen als kandidaat-lid van de Europese Unie en als lid van de Raad van Europa.”

Ongeldig

De grootste oppositiepartij van Turkije heeft maandag aan het kiescollege van het land gevraagd de uitslag van het referendum van zondag ongeldig te verklaren. Veel Turken zouden niet met volledige privacy hun stem hebben kunnen uitbrengen. Ook zouden veel stemmen in het geheim zijn geteld. Internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) stellen dat het referendum onder oneerlijke omstandigheden is verlopen. Ook Nederlandse Tweede Kamerleden hebben zondagavond overwegend negatief gereageerd op de voorlopige uitslag.