Vrees voor verharding in Nederland

Na een spionage-affaire in Turkse moskeeën, de heksenjacht op Gülen-aanhangers en de rellen in Rotterdam, waarschuwen kenners, onder wie de Turks-Nederlandse journalist Mehmet Cerit, voor nog meer bedreigingen en intimidaties in Nederland. Zeker nu Erdogan ook een referendum wil over de herinvoering van de doodstraf.

Dik 70% van de Nederturken stemde voor machtsuitbreiding van de man die Nederland een fascistisch land noemt. Dat komt niet alleen door propaganda uit Ankara. „Links Nederland heeft fundamentalistische Turkse sektes jarenlang geen strobreed in de weg gelegd. Dit is het resultaat”, zegt de anti-Erdogan-activist Kaan Özgök. In eigen land kon Erdogan op slechts 51% van de stemmen rekenen. Internationale waarnemers zeggen dat het referendum oneerlijk is verlopen. Er zou onder meer zijn geknoeid met ongeldige stembiljetten.