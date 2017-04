Een op tien kinderen wordt gepest

’Mijn broers noemen me vaak homo. Daar word ik erg verdrietig van. Ook noemen ze me dikzak”, vertelt Danilo (10) uit groep 8 van basisschool De Vlieger in Alkmaar. „Mijn moeder wordt dan boos op mijn broers. Maar mijn vader zegt dat ik me er niets van moet aantrekken.”

Dat laatste is nou net wat Delver afraadt. „Zeggen je er niets van aan te trekken, is wat gemakkelijk. Want zo’n kind voelt het. Luisteren geeft vaak al een beter gevoel. Toch moet je als slachtoffer grenzen stellen en weerbaarder worden. Dus schat als slachtoffer zelf in of het zin heeft een keer terug te meppen of te schreeuwen, zodat het pesten stopt. Het heeft veel met houding te maken; als je zelfverzekerd overkomt, ben je niet snel slachtoffer.”

Vandaag, op de nationale dag tegen het pesten, verschijnt Delvers handboek met tips die tot stand zijn gekomen door gesprekken met kinderen en jongeren.