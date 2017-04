premium

Dode door schietpartij in Den Haag

43 min geleden

DEN HAAG - Een persoon is maandagavond laat overleden door een schietincident aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. De politie is op zoek naar de dader(s). Mogelijk is deze/zijn deze weggereden in een auto. De politiehelikopter is ingezet om te helpen zoeken.