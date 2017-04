Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Leerlingen basisschool beginnen aan eindtoets

53 min geleden

DEN HAAG - Bijna 180.000 leerlingen van de hoogste groep in het reguliere en het speciaal basisonderwijs beginnen vanaf deze week aan hun eindtoets. Deze toets kan ertoe leiden dat het advies over vervolgonderwijs dat de leerkracht eerder al over een pupil uitbracht, naar boven wordt bijgesteld. Vorig jaar gebeurde dit bij 6,7 procent van de leerlingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.