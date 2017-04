premium

Drukke ochtendspits door regen

54 min geleden

DEN HAAG - Automobilisten hadden dinsdagochtend behoorlijk veel last van files in de spits. De dinsdag na het paasweekeinde is traditioneel een drukke dag en daar kwam dit jaar ook nog eens de nodige neerslag bij. Rond 08.15 uur stond het verkeer volgens de ANWB vast over een lengte van in totaal 545 kilometer.