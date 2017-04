Plan voor Kindervuurwerkshow in Rotterdam

Het is daarmee een goed alternatief voor kinderen die er moeite mee hebben om wakker te blijven tot middernacht, zo melden de initiatiefnemers. Het vuurwerk wordt begeleid door „bekende kindermuziek.”

Rotterdam is al enige jaren het toneel van het Nationale Vuurwerk dat de jaarwisseling omlijst.

Of het Nationaal Kindervuurwerk er ook echt komt, hangt af van de gemeente Rotterdam. Het stadsbestuur moet zich nog buigen over een subsidie voor deze show. Na 1 juni neemt de gemeente het plan in behandeling.