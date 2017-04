Univé probeert weduwe te korten op smartengeld want ’echtgenoot leed te weinig’

In het rechtbankverslag valt te lezen dat het eind 2011 toen de man op een zebrapad aan de Martin Luther Kingweg Assen werd aangereden door een automobilist, verzekerd bij Univé. Het slachtoffer raakte verlamd en werd overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Artsen gaven de man op, maar vlak voordat de stekker eruit werd getrokken, deed de man alsnog zijn ogen open.

’Gesprek was zinloos’

Vervolgens lag de man ruim drie maanden aan de beademing. De familie richtte zich tot de aansprakelijkheidsverzekering bij Univé en claimde smartengeld. Univé bood 5000 euro, weet letselschade-advocaat Liesbeth Poortman, die de weduwe en haar vier dochters bijstaat. „We hadden gevraagd om een gesprek, maar dat was Univé kennelijk te veel. Een gesprek was volgens de verzekeringsmaatschappij zinloos en we konden 5000 euro krijgen”, vertelt Poortman aan Dagblad van het Noorden. Ze richtte zich ook tot Univé: ’Schandalig en schaamteloos, dat bedrag kan ik niet anders bestempelen dan fooi.’

Schrikreactie Univé

Univé schrok klaarblijkelijk van de woorden en verhoogde het smartengeld naar 30.000 euro. Poortman ging niet akkoord: „Het is moeilijk om een prijskaartje te hangen aan onbeschrijflijk veel leed, maar alles in mij zei: 30.000 euro staat niet in verhouding met dit lijden.” De man nam kort voor zijn overlijden een videoboodschap op waarin hij zijn lijden nog eens benadrukte. Praten ging moeilijk en hij lag drie maanden aan de beademing. Het apparaat was niet goed afgesteld waardoor hij continu het idee had dat hij stikte. Uiteindelijk overleed de man aan complicaties.

’Niet lang genoeg geleden ’

Poortman stapte namens het gezin naar de rechter. In een deelgeschilprocedure doet de rechter uitspraak over de afhandeling van een letselschadeprocedure. Poortman vroeg daarin namens de familie om een bedrag tussen de 100.000 en 300.000 euro. Univé, ’de verzekeraar zonder winstoogmerk’ stelde daar een bedrag van 25.000 euro tegenover „omdat het leed waarmee de man ten gevolge van het ongeval te maken heeft gekregen slechts zeer kortdurend door hem is ondergaan vanwege zijn overlijden drie maanden na het ongeval” luidt het citaat uit het rechtbankverslag.

Uiteindelijk besloot de rechter dat Univé een bedrag verschuldigd is van 125.000 euro en wettelijke rente. Poortman: „Alle verzekeraars zijn hier behoorlijk van geschrokken. Met deze uitspraak heb je een richtlijn voor vergelijkbare gevallen. Dat biedt mogelijkheden voor anderen.”