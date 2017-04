premium

Ouders Tristan kunnen zitting niet aan

43 min geleden

DEN HAAG - De ouders van Tristan van der V. komen niet naar de rechtbank om vragen te beantwoorden over hun zoon en het bloedbad dat hij in 2011 aanrichtte in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Dat besluit geldt ongeacht de uitspraak dinsdag van de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag. Dat heeft hun advocaat Peter Knijp dinsdag laten weten. De ouders kunnen het psychisch niet aan, vertelde hij.