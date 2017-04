Paus zegent zieke nagellakheld Tijn

Het bericht uit het Vaticaan is het gevolg van een actie van de Nijmeegse pastoor Johan Flapper, zo schrijft Omroep Brabant. Tijn, die lijdt aan hersenstamkanker en niet lang meer te leven heeft, haalde tijdens Serious Request 2,5 miljoen euro op voor zieke kinderen.

De pastoor was onder de indruk van het idee dat Tijn zich zo inzette voor zieke kinderen „opdat zij ouder worden dan hijzelf.” Zo schreef hij in een brief aan de Paus: „Ik zag in zijn handelingen die van het kerstkind van Bethlehem.”

Brief uit Vaticaan

Het staatssecretariaat van Vaticaanstad stuurde Tijn en zijn familie een brief terug. Zijn Heiligheid begeleidt de kleine Tijn met gebed en vertrouwt hem toe aan de voorspraak van Maria. Van harte verleent de Heilige Vader Tijn en zijn familie, Zijn apostolistische zegen.”

De ouders van Tijn waarderen de actie van de pastoor naar hebben geen behoefte aan persoonlijk contact.