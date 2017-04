premium

Kat Kenzo in de spouwmuur: huis deels afgebroken

41 min geleden Onze Redactie

TER HEIJDE - Sinds zondagmiddag is hij spoorloos: kat Kenzo uit het Zuid-Hollandse Ter Heijde. Althans spoorloos, gemiauw doet vermoeden dat Kenzo in de spouwmuur zit verstopt. En daarom is dinsdag een aannemer aan de slag gegaan, om de nokken van het huis te verwijderen en Kenzo weer veilig in zijn mandje te krijgen.