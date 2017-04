Evander Sno vrijgesproken van mishandeling

De Amsterdamse voetballer van de Waalwijkse Jupiler Leagueclub RKC zat twee weken geleden als enige in de rechtbank om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de mishandeling van twee vrienden in en net buiten poptempel Paradiso. De broers van Sno kwamen niet opdagen.

Het uit de handen slaan van een drankje bleek de reden van een complete escalatie op een uitgaansavond in augustus 2013. Binnen luttele seconden sloeg de vlam in de pan. De Sno’s waren aanjager van een vechtpartij bleek uit videobeelden van een van de mishandelingen. De tweede mishandeling op straat werd niet getoond in de rechtbank.

Oud-Ajacied Sno keurde tijdens de rechtszaak zijn eigen gedrag af en bood zijn excuses aan bij de slachtoffers. Hij zei er wel bij dat hij niet de aanstichter was en dat hij juist probeerde het gevecht vervolgens te de-escaleren. Het OM ging daar niet in mee en eiste 240 uur taakstraf voor de profvoetballer.

De rechtbank ging mee in het verhaal van de voetballer, dat niet precies duidelijk is wat zijn rol was tijdens het gevecht.

Sno merkte tijdens de zitting op dat RKC nog een gesprek met hem wenste als hij daadwerkelijk een straf zou krijgen. Dat is nu niet het geval.