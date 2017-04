Surinaamse ME treedt hard op tegen betogers

De demonstratie was georganiseerd door een aantal vakbonden en wordt ondersteund door diverse actiegroepen. Onder de arrestanten zijn een vakbondsleider en de leiders van twee activistische groepen. De demonstranten protesteren tegen de slechte economische situatie in Suriname. Een deel van de demonstranten wil ook dat de regering van Desi Bouterse opstapt.

Dinsdag was de vierde dag van protest. De vorige demonstraties verliepen vreedzaam. Het is onduidelijk waarom de ME deze keer zwaar bewapend aanwezig was en de actievoerders probeerde tegen te houden. Vakbondsleider Wilgo Valies riep de mensen op te protesteren tegen dit gedrag van de politie. Volgens hem is sprake van ,,een dictatuur'', omdat burgers die tegen het beleid zijn zomaar worden opgepakt. Korte tijd later werd hij opgepakt.

De regering heeft maandag vakbonden en anderen maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een dialoog over de aanpak van de problemen. De actievoerende bonden willen hier pas gehoor aan geven als de verhoging van de brandstofprijs is teruggedraaid.

Suriname kampt al zo'n twee jaar met een zware economische crisis. Onvrede daarover bestaat al langer, maar de verhoging van de benzineprijs met ongeveer 10 procent begin april was de druppel die de emmer deed overlopen.

De daling van de goud- en olieprijs wereldwijd zijn belangrijke oorzaken van de crisis, maar ook verspilling, corruptie en slecht financieel beleid hebben eraan bijgedragen.