Dertig tips over moordaanslag Martin Kok

1 uur geleden

AMSTERDAM - De politie heeft de afgelopen week dertig tips binnengekregen over de moordaanslag op Martin Kok. Vorige week werden er in Opsporing Verzocht beelden getoond van een mislukte aanslag, een paar uur voordat Kok geliquideerd werd. De politie laat weten dat het onderzoek geholpen is met de tips, maar dat de schutter nog niet gepakt is.