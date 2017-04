Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Reclamecampagne Protestantse Kerk zorgt voor ophef

1 uur geleden

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet zich verdedigen tegen een opmerkelijke aantijging: blasfemie. Dat schrijft Trouw woensdag. In de nieuwe reclamecampagne van haar hulpstichting Kerk in Actie scheuren gelovigen een afbeelding van Jezus aan stukken. Van zowel katholieke kant als vanuit de eigen orthodoxe flank stromen de klachten binnen, aldus het dagblad.