'Veel fraude met invalidenkaart'

In totaal zijn er 27.156 aanvragen voor deze gratis parkeervergunningen, die doorgaans alleen aan gehandicapten worden verstrekt, bij de gemeente binnengekomen. „Het college acht dat aantal zeer hoog. Dit betekent concreet dat 20 procent van de houders van een parkeervergunning gehandicapt is en daarvoor niets hoeft te betalen. Deze hoge aantallen en signalen van misbruik, geven het college aanleiding om na te denken over maatregelen om misbruik te voorkomen”, aldus wethouder Pieter Litjens, die reageert op vragen van de SP. Die partij stelde vragen omdat er veel onduidelijkheid en vertraging ontstaat bij een vergunningsaanvraag.

Een woordvoerder van Litjens zegt dat de wethouder naar aanleiding van de cijfers alles in het werk stelt om aan het misbruik een eind te maken. Eind mei komt hij naar verwachting met concrete maatregelen die ingevoerd worden. „Bewoners die deze vergunningen hard nodig hebben, staan voorop.”

Er zijn volgens Litjens ook signalen dat bezoekerskaarten worden misbruikt.