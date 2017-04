Jaar cel geëist tegen stelende schoolbaas

Over een periode van 5,5 jaar zou Van den B. meer dan anderhalve ton hebben verduisterd. Hij was in het bezit van twee pinpassen en kon ongestoord zijn gang gaan. Hij tekende veel bonnetjes zelf af, die een administratiekantoor in ongeopende enveloppen opborg. Een goede financiële controle leek ver te zoeken.

Kleding, hotels en kappers

In de jaren dat hij werkzaam was bij de gemeenschap waar vijf scholen onder vallen, gaf hij onder meer 22.195 euro uit aan kleding, 9.407 euro aan tankkosten en nam hij meer dan een ton aan contant geld op, las de rechter voor.

’Ontzettend fout’

Van den B. gaf onder meer geld uit aan hotelovernachtingen, slagerijen, bouwmarkten en kapsalons. „Het was ontzettend fout”, erkende de verdachte zijn strafbare praktijken. „Ik vind het volledig terecht dat ik hier zit.” De rechtbank in Middelburg bepaalde eerder in een civiele zaak dat Van den B. zijn oud-werkgever 150.000 euro moet terugbetalen.

Uitspraak over twee weken.