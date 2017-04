premium

Bewoner Veendam sprak op Facebook over ’explosie’

28 min geleden

VEENDAM - De bewoner van het appartement in Veendam dat woensdag verwoest werd door vermoedelijk een gasexplosie kondigde de afgelopen dagen op Facebook aan dat hij ’heel lang zou gaan slapen’. Ook sprak hij in één van zijn berichten over een ’explosie’. Bij de ontploffing kwam woensdagochtend één persoon om het leven. Of het om de bewoner gaat is nog niet officieel bevestigd.