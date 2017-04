’Gekochte bloeddonaties VS riskant’

De Zwitsers belandden in arme wijken van Cleveland en troffen berooide Amerikanen die worden betaald voor plasmadonaties. In Nederland en de meeste andere Europese landen mag dit niet. Het risico bestaat dat donoren die bloed verkopen niet helemaal eerlijk zijn over hun gezondheid. En niet iedere kwaal is meteen aan te tonen.

Ook in Nederland komt in Amerika gekocht bloed terecht, bevestigde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aan Zembla en ANP. „Plasmamiddelen op de Nederlandse markt zijn mede gemaakt op basis van Amerikaanse donaties. Het plasma dat hiervoor wordt gebruikt voldoet aan de Europese regels die gelden voor deze producten. Het CBG heeft geen aanwijzingen dat er iets mis zou zijn met de kwaliteit, werkzaamheid of de veiligheid van de plasmamiddelen op de Nederlandse markt”, aldus een zegsvrouw tegen het ANP.

Uit het programma blijkt dat betaalde donoren vragen nogal eens omzeilen: „Ze vragen je bijvoorbeeld of je in de gevangenis hebt gezeten, of je seks hebt gehad en of je aids hebt, of tatoeages. Rare vragen, maar je antwoordt dan gewoon met: ’Nee, nee, nee’”, vertelt er één. „Ook als je op drugs test, vind je dat niet terug in de urine. Een paar dagen wachten dus en je kan weer terug”, meldt een ander.

Volgens socioloog Luke Shaefer wordt er echt puur uit armoe gedoneerd, zegt hij in de uitzending van Zembla: „Ze zijn allemaal hun baan kwijt. Vaak is dit hun enige bron van inkomsten, hun enige optie.”