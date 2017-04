Uit de Kamer kwam de vraag of het niet wat vroeg was van het kabinet om begrip te tonen voor de raketaanval nu er nog geen onomstotelijk bewijs ligt dat Assad de dader is. Koenders zei hierop dat het niet alleen de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn die bewijzen hebben voor de schuld van Assad. „Ook onze eigen diensten achten het zeer waarschijnlijk dat het regime achter de aanval zit met chemische wapens”, zei Koenders.

Niet eerder heeft een lid van het kabinet zich uitgelaten over informatie van onze inlichtingendiensten op dit punt.

VVD-Kamerlid Ten Broeke wilde weten of de Nederlandse diensten de informatie uit eerste hand hebben of dat die is verstrekt door bevriende inlichtingenorganisaties. Hierop wilde Koenders niet ingaan.

Het kabinetsstandpunt rond de Amerikaanse vergeldingsaanval verandert in elk geval niet. Het kabinet zegt ’begrip’ te hebben voor de aanval met raketten op de Syrische vliegbasis Al Shayrat, maar steunt haar in politiek of militair opzicht niet.