9 jaar en tbs geëist voor verkrachtingszaken

De man wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht in Amsterdam-West twee vrouwen met geweld te hebben verkracht en een andere vrouw te hebben aangerand en beroofd.

Twee zedendelicten en berovingen in 2015 leidden na DNA-vergelijking ook tot een verdenking van een eerdere verkrachting in 2013. Op grond van resultaten uit de DNA-databank en andere bewijsmiddelen stelt het OM dat in deze verkrachtingszaak voldoende bewijs aanwezig is om verdachte te veroordelen.

Onderzoek in het Pieter Baan Centrum wees uit dat de Amsterdammer een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens heeft. Desondanks blijft hij volgens de betrokken officieren van justitie verantwoordelijk voor zijn gedragingen.