Dertig mensen nog niet terug naar flat Veendam

Zij hebben onderdak gevonden bij onder meer familie en vrienden. Ook is voor onderdak in een hotel gezorgd. Bewoners van het linkerdeel van het complex kunnen woensdagavond wel terug naar huis.

Door de gasontploffing woensdagochtend in het appartementencomplex kwam een 37-jarige flatbewoner om het leven. De man, door buren Rob genoemd, zou problemen hebben gehad en verslaafd zijn geweest.

Zorgen om buurman ’Rob’

Bewoners van het complex vertellen aan De Telegraaf dat ze al langere tijd zorgen hadden over hun buurman. Op Facebook sprak hij de afgelopen dagen over een ’explosie’ en dat hij ’heel lang zou gaan slapen’.

Ook vielen er drie lichtgewonden. De politie onderzoekt nog hoe de explosie is ontstaan.

Beveiliging voor eigendommen

Bewoners uit het rechterdeel van het gebouw weten nog niet uit of ze kunnen terugkeren naar hun huis en wanneer dat dan zou kunnen zijn. Swierstra zei dat woensdagavond nog nader onderzoek wordt gedaan naar de staat van het appartementencomplex. De gemeente verstrekt daarover donderdag informatie. Verder liet de burgemeester weten dat er beveiliging is voor de spullen die de mensen hebben moeten achterlaten in het flatgebouw.

Na de gasexplosie werden alle 36 appartementen in het complex ontruimd, bewoners en andere omwonenden werden opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum.

Swierstra sprak met getroffen bewoners. „Het gaat om veel oudere mensen. Ze zijn enorm geschrokken en voelen zich enorm aangetast in hun gevoel van veiligheid. Ook zijn ze bezorgd over hun woonsituatie. Ze zullen nog lange tijd te kampen krijgen met de naweeën hiervan. De impact is echt enorm.”