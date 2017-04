Rutte: geen week van de waarheid

Of de formatie met dit kwartet gaat slagen verwacht Rutte ook donderdag nog niet te weten, zei hij woensdag. „Ik denk dat het gewoon wat meer tijd kost. Ik kreeg de indruk in de media dat er iets te veel van gemaakt werd. Dat het reces wordt gezien alsof dat bewust zo gepland was.”

Maar dat is volgens Rutte niet zo. „Het was in ieder geval niet zo gepland. Dat reces is er omdat het er is, en daarmee een onderbreking van de onderhandelingen. Maar daarmee heeft het op zichzelf niet een eigenstandige betekenis.”

De onderhandelaars kunnen de recesweek benutten om nog eens goed na te denken, gaf Rutte toe, maar dat doen ze volgens hem al iedere dag.