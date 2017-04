RBC royeert 7-jarige Jayden om wangedrag ouders: ’Mama heeft iets gezegd’

Op details gaat de club echter niet in. Een KNVB-woordvoerder stelt dat het uitzonderlijk is dat zo’n jonge speler wordt geroyeerd vanwege het gedrag van de ouders. Jayden zelf is verdrietig: „Ik vind het stom dat ik niet mag voetballen, omdat mama iets gezegd heeft.”

Voetbalclub RBC royeert Jayden (7) na wangedrag ouders https://t.co/hFIU8t6r0G pic.twitter.com/SrJswf7Yvi— BN DeStem (@BNDeStem) 19 april 2017

’Daar betalen wij niet voor’

Moeder Katie Luijten laat aan BN DeStem weten dat ze soms explosief reageert op situaties en heeft al eens haar excuses aangeboden aan RBC. ,,Ik had ook een aanvaring met de teammanager. Ik zou de kleding van het team wassen, maar die spullen kwamen de kleedkamer niet uit. Ik vond dat hij daar verantwoordelijk voor is.’’ Over meer voorbeelden wil Katie niet vertellen.

Wel vindt de moeder dat haar zoon te weinig speeltijd krijgt sinds hij is hersteld van een blessure. ,,Hij zit daar maar op de bank te niksen om iedere zaterdag een kwartiertje te mogen spelen. Daar betalen wij die club niet voor.’’ Katie vindt dat ze het wellicht anders aan had moeten pakken. ,,Eén op één was misschien beter. Nu is mijn kind de dupe.’’

’Wellicht naar de rechter’

De voorzitter van RBC, Jos Hermsen, gaat niet in op het voorval. Het bestuur heeft een brief naar de ouders van Jayden gestuurd. „,,Dit is een gevoelige kwestie en we hebben een rechtvaardig besluit genomen.’’

De ouders van Jayden zijn van plan om naar de rechter te stappen. Volgens Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de VU in Amsterdam bestaat de kans dat een rechter de beslissing van RBC om Jayden te schorsen terug zal draaien. ,,Het besluit is onredelijk, omdat het kind wordt gestraft en niet de ouders. Volgens het Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft Jayden recht op spel en ontwikkeling. Het belang van het kind moet je altijd centraal stellen.’’

’RBC heeft juridische fout gemaakt’

Volgens Olfers is er een alternatief waarbij Jayden kan blijven voetballen bij RBC. ,,Namelijk een toegangsverbod voor de ouders op de sportvelden. RBC heeft hier een juridische fout gemaakt door op het kind te reageren om af te zijn van de ouders.’’