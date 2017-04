VVD’ERS ZEGGEN NEE

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant onder ereleden, partijprominenten en lokale politici. Bij formaties in 2010 en 2012 brak opstand uit in de achterban toen de partijtop met links onderhandelde. Nu is het nog stil, maar daar kan verandering in komen. „U weet vast nog wel wat er rond de inkomensafhankelijke zorgpremie gebeurd is...”, hint erelid Hans Wiegel.

Wanneer alsnog een akkoord wordt gesloten, dreigt opnieuw rumoer, waarschuwen liberalen. Zij verwachten meer van een nieuw kabinet met de PvdA erbij, hoewel die partij eerst de verkiezingsnederlaag zal moeten verwerken. Erelid Frits Korthals Altes: „Tegen de tijd dat de PvdA wil aanschuiven is het november.”

