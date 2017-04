premium

Bijna 10 graden vorst aan de grond

42 min geleden

AMSTERDAM - Het is in de nacht van woensdag op donderdag flink koud geweest in Nederland. Aan de grond vroor het in de Achterhoek op een haar na streng. De laagst gemeten temperatuur was min 9,2 graden Celsius, meldt Weeronline.