Vizier op meer prostitutiemoorden

„Het team kijkt nu met het NFI wat de forensische mogelijkheden zijn bij de drie andere moorden”, bevestigt woordvoerder Jeichien de Graaff. Opnieuw wordt hierbij sporenmateriaal geanalyseerd. Gisteren bepaalde de rechter dat hij nog zeker 90 dagen in voorarrest blijft.

Het coldcase team van de Rotterdamse politie onder leiding van René Bergwerff onderzoekt sinds 2011 tachtig onopgeloste prostitutiemoorden in Nederland, met daaronder veel zaken in Rotterdam. Bij zeker vijf Rotterdamse zaken denkt de politie dat er sprake is van dezelfde moordenaar. Op de vrouwen was zwaar geweld toegepast. Bij vier van de vijf was de keel doorgesneden.

De Schiedammer van 58 werd opgepakt op verdenking van de zeer gewelddadige moorden op de straatprostituees Berendina Stijger (45) in 1990 en Maria Hofland (22) in 1991. De verdachte kwam naar voren door dna-verwantschapsonderzoek in de dna-databank. Op een van de vermoorde vrouwen zat dna van de vermoedelijke dader.

De verdachte is inmiddels vele malen verhoord. Over zijn verklaringen zeggen zijn advocaat, de politie en het OM niets. Een dna-match is zeker bij prostutiemoorden niet heilig. De vrouwen hadden immers veelvuldig contact met mannen. Het coldcase team probeert daarom aanvullend bewijs te zoeken. Zo is ook de woning van de Schiedammer volledig uitgekamd en loopt de recherche minutieus zijn levensloop na. Hij moet te plaatsen zijn in de tijdsspanne waarin de moorden plaatsvinden.

De recherche is met dit werk al anderhalf jaar geleden begonnen. Toen was al zicht op de verdachte. Hij is sindsdien uitgebreid geobserveerd door speciale teams.

Heeft u tips? Mail dan onze verslaggever.