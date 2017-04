Cursus voor omgang met ’boze witte man’

De training, die half juni wordt gehouden in Goes, is bedoeld om bestuurders te leren omgaan met ’inwoners die iets anders willen dan u van plan bent’. Woordvoerder Edward Ernst van de VNG: „Mensen in gemeenteland zijn op zoek naar hoe ze om moeten gaan met burgers die iets vinden, bijvoorbeeld op sociale media.”

De term ’boze witte man’ is sinds de verkiezing van de Amerikaanse president Trump aan een opmars bezig. In Nederland gebruiken linkse opiniemakers en strijders tegen discriminatie de term als ze in de pen klimmen over onder meer PVV-kiezers, mensen die kritiek hebben op het asielbeleid en voorstanders van Zwarte Piet. Verblind door hun ’witte privileges’ hebben ze niet door dat ze racistisch bezig zijn, zeggen de activisten.