Koningsdag wisselvallig

Volgens de weerbureaus is het een kwestie van geluk of we het drooghouden. „Op de ene plek kan het stortregenen, terwijl op de andere plek de zon volop schijnt. Wat dat betreft lijkt het weer erg op vorig jaar tijdens Koningsdag”, laat Raymond Klaassen van Weerplaza weten.

Tijdens de Koningsspelen die morgen worden gehouden, blijft het op de meeste plaatsen droog. Wel is er vaak veel bewolking en zal de zon het moeilijk hebben. De kustprovincies hebben in de loop van de dag de meeste zon.

In de meivakantie, die voor veel Nederlanders volgende week begint, wordt het ronduit fris met soms zeer wisselvallig weer. Buien met kans op hagel en onweer: het is volgende week allemaal mogelijk.