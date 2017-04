premium

Ziekenhuisbacterie in Rijnstate

48 min geleden

ARNHEM - In ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is de ziekenhuisbacterie acinetobacter gevonden. Vier patiënten hebben die onder de leden. Acinetobacter is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan infecties veroorzaken bij mensen die minder weerstand hebben, aldus Omroep Gelderland. Bovendien werken antibiotica niet.