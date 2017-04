Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Oproep: overlast in het zwembad?

43 min geleden Redactie

Een groep medewerkers van Haagse zwembaden klaagt over de voortdurende overlast van jongeren. De Telegraaf is op zoek naar badmeesters of badjufvrouwen die ook zuchten onder vervelende jongeren die overlast veroorzaken en een grote mond geven als ze daarop worden aangesproken.